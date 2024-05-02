«الصحة» تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة بتكلفة 12 مليون جنيه

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وزير الصحة والسكان، وجّه بدعم المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، بعدد 5 أجهزة أشعة تلفزيونية، تم توريدها لعدد 5 مستشفيات، كما تم دعم مستشفيات الزقازيق العام والقرين المركزي بعدد 2 جهاز C-ARM، والذي يستخدم لإجراء جراحات العظام المتقدمة وغيرها، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت نحو 12مليون جنيه.

تشغيل الأجهزة لخدمة المرضى والمواطنين

ووجه وكيل وزارة الصحة مديري المستشفيات بسرعة الانتهاء من الإجراءات المخزنية، وتشغيل الأجهزة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين

وأوضح الدكتور هشام مسعود في بيان، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مقدما الشكر لوزير الصحة، ومحافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، وخاصة مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم 25 مستشفى، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.