«زراعة الشرقية» تكشف فوائد نبات الجوجوبا.. يدخل في صناعات الزيوت والأدوية

كشف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، الفائدة الاقتصادية لـ«نبات الجوجوبا»، وذلك خلال ندوة نظمتها المديرية عن النبات، مشيرا إلى أنه يدخل في صناعة الزيوت والأدوية.

صناعات الزيوت والأدوية

وقال وكيل وزارة الزراعة إن الجوجوبا هو نبات بري معمر ينتج سنويًا بذور مغطاة بغلاف بني سميك يدخل في صناعات الزيوت والأدوية، ومستحضرات التجميل وصناعة الأعلاف الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأوضح أنه تتم عملية الحصاد والجني لمحصول الجوجوبا بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات منذ بدء زراعته، ويصل متوسط إنتاج الفدان منه في العام الأول لحصاده إلى نحو 150 كيلو للفدان ليصل بعد ذلك إلى 600 و800 كيلو، كما يتراوح سعر الكيلو من 90 إلى 100 جنيه، وذلك بحسب الصنف ونسبة الزيوت المستخلصة منه.

تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية

ومن جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات بنطاق المحافظة، لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية، وتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين