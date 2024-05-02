«بيطري الشرقية» تنظم قافلة طبية لفحص وعلاج الماشية بالمجان

قال اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحجازية التابعة لمركز الحسينية بالاشتراك مع المجتمع المدني لمعهد بحوث صحة الحيوان لتقديم كافة الخدمات البيطرية.

فحص وعلاج 128 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية

وأشار محمد متولي إلى أن القافلة البيطرية قامت بفحص وعلاج «128» رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و«93» رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية « 128» رأس ماشـية، و« 108» رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش «400» رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع «400» رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج أمراض الدواجن لعدد «450» طائر وترقيم وتسجيل «101» حيوان وذلك بالمجان.

لقاءات إرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية « أبقار – جاموس » و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية.