تحرير محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات تموينية مكبرة، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ، أسفرت عن غلق مخبز لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن، بمقدار 28 جراما للرغيف الواحد.

حملات تموينية في البحيرة

كما جرى ضبط 4 مخابز تصرفت في 37 جوال دقيق بلدي، وتحرير 27 محضرا متنوعا.

وجرى تحرير 17 محضرا تموينيا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وشهدت أمس مدينة أبو حمص حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية، لعدد من المحال التجارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مدينة كوم حمادة، نفذت إدارة التموين حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 3 محاضر تموينية، لعدد من المحال، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونفذت إدارة تموين مركز الدلنجات، حملة تموينية تم خلالها تحرير 5 محاضر تموينية، لعدد من المحال، لعرض منتجات منتهية الصلاحية أمام المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.