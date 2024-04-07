سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد في الأسواق.. اعرف سجلت كام

استقرار كبير شهده سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن، إذ سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 90 لـ98 جنيهًا بالنسبة لسعر الكيلو تسليم أرض المزرعة، ووصل سعر الدواجن للمستهلك بـ94 جنيهًا و97 جنيهًا للكيلو، في حين يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن

أوضحت البيانات التابعة لبورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأحد، ببورصة الدواجن، إذ تراوح السعر ما بين 92 لـ93 جنيها للكيلو كتسليم أرض المزرعة، في الوقت الذي يصل للمستهلك بسعر ما بين 97 لـ100 جنيه للكيلو، واستقر سعر الأمهات البيضاء مسجلا 80 جنيها للكيلو، وفق آخر تحديث لبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

فيما استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق المحلية للمستهلك، بينما سجّل سعر الكيلو في المتوسط نحو 99.5 جنيه.

فيما تراجع متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 3 جنيهات في الأسواق، إذ سجلت 122 جنيها، وفق آخر تحديثات معلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.