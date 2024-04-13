تراجع أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق بموسم عيد الفطر

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، تراجعًا بقيمة 5 جنيهات، إذ بلغت نحو 90 جنيهًا في الأسواق أي للمستهلك مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل إجازة العيد بـ95 جنيهًا للمستهلك، بينما سجلت اليوم، في المزرعة 85 جنيهًا، بحسب ما أعلنته بورصة الدواجن وعدد من المزارع.

تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة والأسواق وفقًا للأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن وهي كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 85 جنيهًا، بينما سجل نحو 90 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الفراخ البلدي في المزرعة نحو 100 جنيهات، وللمستهلك يباع الكيلو بـ120 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

ووصل سعر البانيه إلى نحو 225 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 126 جنيهًا.

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 140 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب نحو 118 جنيهًا للكيلو.

سعر البط المجمد 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 130 جنيهًا.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 130 جنيهًا.