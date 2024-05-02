سفير الكويت بالقاهرة: مصر الأم الكبرى للدول العربية.. وعلاقتنا بها طويلة وممتدة

قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إنّ العلاقات بين مصر والكويت خاصة وممتدة لسنوات طويلة ومرت بمحطات مهمة، موضحًا أن شعبي البلدين شقيقان: «نتذكر البعثات المصرية في الكويت قبل الاستقلال ووقفة مصر في أثناء عهد الاستقلال وما بعد ذلك».

مشاركة مصر في التنمية بالكويت

وأضاف سفير الكويت في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نستذكر أيضا، مشاركة مصر في التنمية بالكويت، كما دعمت الكويت مصر في حرب 1956 وحربي 1967 و1973، وهذه أمور لا تنسى».

وتابع السفير الكويتي: «هناك أيضا اختلاط الدم الكويتي مع الدم المصري في حرب 1973، كما وقفت مصر مع الكويت في أثناء الغزو العراقي، وهذه الأمور راسخة في أذاهننا بالكويت ولا يمكن أن تنسى، ومصر تعتبر الأم الكبرى للدول العربية، وعلاقتها خاصة، وما يربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بأمير البلاد علاقة ممتدة كذلك».