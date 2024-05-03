مفاجأة جديدة في علاقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا حدث خلال 24 ساعة؟

لحظات إيجابية سيطرت على ملعب «أكسا» معقل تدريبات ليفربول، بعد حالة من التوتر أصابت الفريق الأحمر، بسبب اشتباك ناعم بين محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، للخلاف على موعد نزول الفرعون المصري إلى الملعب، خلال لقاء وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.. فما الكواليس الجديدة التي كشفتها الصحف عن تطور علاقتهما في الساعات الأخيرة؟

تفاصيل علاقة محمد صلاح ويورجن كلوب بعد الأزمة الأخيرة

يبدو أن المخضرم يورجن كلوب يعرف جيدا كيف يسيطر على تلك الخلافات وينهيها سريعًا؟ وظهر جليًا في الكواليس التي نشرتها الصحف الإنجليزية، حول تطور علاقته بمحمد صلاح، بالإشارة إلى انتهاء الأزمة بشكل كبير، وعودة العلاقات إلى طبيعتها، من أجل الاستعداد الجيد إلى مباراة توتنهام المرتقبة.

الصحيفة البريطانية تقول، إن يورجن كلوب أيضًا شعر بالإحباط والغضب، ما حدث بينه ومحمد صلاح، إلى جانب التعادل المخيب الذي منى به قبل 10 دقائق من انتهاء اللقاء، ليفقد القدرة على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، لذلك يرغب الألماني، في فرض سيطرته من جديد، وتهدئة غرفة الملابس، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق قبل المباريات الأخيرة، التي سيعقبها وداعه لقلعة آنفيلد.

ماذا حدث خلال 24 ساعة بين محمد صلاح وكلوب؟

خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كان محمد صلاح في قمة تركيزه، والاستعداد جيدًا من أجل خوض مباراة تونتهام، فيبدو أنه حصل على وعد للوجود ضمن الأسماء الأساسية في خطط يورجن كلوب، ما ظهر جليًا على مدار الساعات الماضية، وحرصه على رصد لحظات استعداداته المتواصلة، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

الصحيفة تقول إن يورجن كلوب ومحمد صلاح في حالة جيدة، وعلاقتهما عادت طيبة بشكل كبير، إذ ظهر المدرب وهو يبتسم، ويتفاعل مع اللاعبين في الملعب أثناء التدريبات، وبينهم محمد صلاح، بينما حرص الأخير على التركيز خلال التدريبات الأخيرة للريدز.