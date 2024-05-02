سفير الكويت بالقاهرة: مصر دولة محورية وتبذل جهودا جبارة في دعم الأشقاء الفلسطينيين

قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إنه بالنسبة للوضع في غزة، أعلنت الكويت وقوفها مع الحق الفلسطيني، وكذلك مصر، إذ أعلنا عن مواقفنا في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تبذل جهودا جبارة في دعم أشقائها في فلسطين، والاجتماعات التي تستضيفها مصر، وانخراطها في الشأن الفلسطيني كدولة محورية في المنطقة، ومشاركتها في اللجنة السداسية، مصر قادت الكثير من المفاوضات لصالح الأشقاء الفلسطينيين وهذا دورها كدولة محورية وعمق استراتيجي للدول العربية في المنطقة.

وتابع: التعاون الاقتصادي بين دولة الكويت ومصر منذ عقود، فالكويت يعتبر ثالث دولة تمتلك استثمارات خارجية في مصر، وهناك شركات كثيرة وعديدة تعمل في السوق المصرية وتساهم في تنمية السوق المصرية.