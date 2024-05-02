المؤتمر: سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة.. واتحاد القبائل العربية يهدف لخلق إطار وطني

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على استكمال الجمهورية الجديدة وتنمية سيناء، والمرضى قدما بشأن الرؤية الاستراتيجية لتنمية أرض الفيروز من مشروعات وتنمية شاملة.

اتحاد القبائل العربية

وأكد غنيم، أن اتحاد القبائل العربية يستهدف خلق إطار شعبي ووطني، والتواصل مع جميع القبائل العربية، للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها، ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الاتحاد يضم أبناء القبائل العربية لتوحيد الصف وإدماج كل الكيانات القبلية في إطار واحد.

ثوابت الدولة الوطنية

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الانحاد يستهدف دعم ثوابت الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب السعي الدؤوب لتبنى القضايا الوطنية، ويؤكد دعم جهود الدولة في ملف التنمية الشاملة، الذي بدأ خلال السنوات الأخيرة، بكم من المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة على مدار التاريخ.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية لحماية أمن الدولة المصرية، والحفاظ على السيادة المصرية.