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سفير الكويت بالقاهرة: ننتظر نجاح المفاوضات المصرية بشأن غزة وسنرد بموقف عربي موحد

كتب:

منتصر سليمان
12:05 ص | الجمعة 03 مايو 2024
السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة

السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة

قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إنّ بلاده في انتظار نتائج المفاوضات التي تحتضنها مصر مع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.

وأضاف، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ننتظر نجاح المفاوضات التي تحتضنها مصر ووقف العدوان الإسرائيلي والسماح بإدخال المساعدات بشكل أكبر ومستدام إلى قطاع غزة».

وتابع السفير الكويتي: «بعدما تتبلور الرؤية لليوم التالي لوقف القتال، وسوف يتم الرد بموقف عربي موحد، ولكن الآن لم يتم التوصل لصيغة معنية لما سيكون عليه الوضع بعد وقف القتال كدول عربية، ونتطلع إلى أن يتم التوصل لبلورة رؤية موحدة قبل انعقاد القمة العربية في المنامة أو خلالها، ونتمنى التوصل إلى اتفاق بين حماس وسلطات الاحتلال».

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بقلم منتصر سليمان