سفير الكويت بالقاهرة: نتطلع لتحقيق قفزات في استثماراتنا بالسوق المصرية

قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إن هناك استثمارات كويتية في مصر بعدة مجالات، ونتج عنها شركات تمثل الهيئة العامة للاستثمار موجودة في مصر، وبلغ حجم الاستثمار الكويتية أكثر من 15 مليار دولار، والقطاع الخاص يستثمر بما يقارب 10 مليارات دولار.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا يدل على الثقة للسوق المصرية، وبعد تشكيل الحكومة الكويتية وعقد اللجنة المشتركة سيكون هناك وفود استثمارية واقتصادية ستتردد على مصر نظرا لأن الخارطة الاقتصادية التي تعرضها مصر جاذبة للاستثمارات.

وتابع: «الكويت موجودة في السوق المصرية وهناك تعاون في القطاع النفطي، فهناك شركات تعمل بما يقارب من مليار ونصف المليار دولار في القطاع النفطي المصري، حيث إننا نرى أنه كذلك قطاع واعد نتطلع لقفزات في الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية».