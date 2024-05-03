مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة

أعرب الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سعادته بعقد قران ابنته فرح الذي أقيم مساء أمس بمسجد الشرطة، في منطقة الشيخ زايد، بحضور العديد من زملائه من نجوم الوسط الفني.

ونشر مصطفي كامل مجموعة صور من عقد قران ابنته معلقا: «عقد قران ابنتي الحبيبة فرح مصطفي كامل، مُبارك عليكما عقد القران.. ربي أسألك أن تمنحهما الهداية.. وأن تنعم عليهما بالذرية الصالحة.. وألا تجعلهما من الأشقياء يا ذا الجلال والإكرام».

نجوم الفن في عقد قران ابنة مصطفى كامل

وحرص مصطفى كامل على مشاركة فرحته بعقد قران ابنته، بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى قمر وإيهاب توفيق، بينما حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحمادة هلال، وأيمن عزب، وحلمي عبد الباقي، أحمد العيسوي، إيناس عز الدين، وغيرهم.