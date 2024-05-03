مصادر: منع أحمد رزق من الكلام بعد إجراء عملية جراحة في الفك

علمت «الوطن»، من مصدر مٌقرب للفنان أحمد رزق خضوعه لعملية جراحية في الفك وحالته الصحية مستقرة حتى الآن، وجرى نقله إلى منزله للحصول على الرعاية الكاملة.

وذكرت مصادر أن الأطباء منعوا أحمد رزق من الكلام هذه الفترة وخلال كورس العلاج.

مسلسل بيت الرفاعي

وشارك الفنان أحمد رزق خلال السباق الرمضاني الماضي خلال مسلسل بيت الرفاعي والذي ضم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أمير كرارة، وسيد رجب، ورياض الخولي، وأحمد رزق، وإيناس مكي، وأحمد فؤاد سليم، وميرنا جميل، وصفاء الطوخي، ومحمد لطفي، ورحاب الجمل، وملك قورة، وعايدة رياض، من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو اليزيد وهند عبدالله، إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج شركة سينرجي.