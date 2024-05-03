اتحاد الكرة يكشف تطورات جديدة في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تطورات الأزمة الموجودة بين المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، مع حسين الشحات، لاعب الأهلي، بعد إحالة الملف للجنة الانضباط بالاتحاد، والتحقيق مع اللاعب المغربي، على خلفية تقدمه ببلاغ ضد لاعب الأهلي في القضاء.

وأكد «علام» في تصريحات لبرنامج «الهداف»، عبر قناة «سي بي سي» أن ملف حسين الشحات ومحمد الشيبي حاليًا في لجنة الانضباط، مٌشيرًا إلى أن فور انتهاء اللجنة من عملها سيتم الإعلان عن قرارتها من قبل الاتحاد وإبلاغ الأندية بالقرارات الصادرة في حالة وجود عقوبات على اللاعب.

تطور جديد في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك مساعي شخصية للحل بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، مشيرًا إلى أن الأمر لا علاقة له بلجنة الانضباط التي لا سلطان على عملها، ولن توقف تلك المساعي عملها.

بيان عاجل من الأهلي في أزمة حسين الشحات والشيبي

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا، مساء أمس الخميس، خاطب فيه من الاتحاد المصري لكرة القدم رد نهائي وعاجل قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية.