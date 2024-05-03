رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟

«أنا في مكان كويس»، بهذه الكلمات كشف نجل الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عن رؤية والده في الحلم، وهو يطمئنه عن حاله.

نجل هاني الناظر: إمبارح شفت أبويا

«إمبارح شفت أبويا الدكتور هاني الناظر في الحلم، سألته أخبارك إيه؟ أنا في مكان كويس؟، قال لي أه الحمد لله أنا كويس وفي مكان كويس قلت له طيب الحمد لله»، هذه الرسالة نشرها الدكتور محمد هاني الناظر على الصفحة الرسمية للدكتور هاني الناظر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

طبيب الغلابة

واستكمل الدكتور محمد هاني الناظر حديثه بـ«ربنا يقدرني واعرف أكمل مسيرته، وأجاوب على أكبر عدد ممكن من أسئلتكم»، استكمالًا لمسيرة والده الراحل، الذي اشتهر بحبه للعمل الإنساني والتطوع طوال وقته بالإجابة على أسئلة المرضى عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، وكتابة العلاج والأدوية لكل مريض مجانا، حتى بعد مرضه، لقبه الجمهور بـ«طبيب الغلابة».

وكان الدكتور هاني الناظر، رحل عن عالمنا في 22 فبراير 2024، بعد إصابته بمرض السرطان، إذ كان يخصص معظم وقته للإجابة على استفسارات وأسئلة المتابعين، دون أن يحتاجوا الذهاب لعيادته الخاصة، إذ كرس حياته لخدمة المرضى، حتى بعدما أصيب بالسرطان، وتواجد في أحد المستشفيات.