تركيبة بـ50 جنيها.. وصفة هاني الناظر لعلاج تشققات القدمين في الشتاء

لا يزال اسمه يتردد حتى بعد رحيله، هاني الناظر طبيب الغلابه كما لقبه الكثيرون، طيب القلب بشوش الوجه، ورغم رحيلة ظل حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كنزًا مليئًا بالوصفات الطبية المجانية، التي يقبل الكثيرون عليها تطبيقها، كان من بينها وصفة طبية للتخلص من تشققات القدمين في الشتاء.

وصفة هاني الناظر لتشققات القدمين

وكتب هاني الناظر قبل رحيله عبر حسابه قائلًا: «ناس كثير الأيام دي، وبسبب البرد بتشتكي من ظاهرة جفاف وتشقق الكعبين، وأحيانا الكوعين والركبتين وبتسأل عن علاج فعال لها بعيدا عن دهانات الكورتيزون».

وأضاف «الناظر»: «علاج المشكلة دي ممكن بدهان كعب القدم صباحًا ومساءًا بتركيبة هقول لحضراتكم عليها، وممكن نحضرها في الصيدلية وهي عبارة عن خليط متساوي من حامض الساليسيليك بنسبة 3% وجلسرين النشا، ودي عايزه صيدلي صاحب خبرة وشاطر ومع الاستعمال اليومي، وخلال شهر بيرجع كعب القدم لطبيعته، وتختفي التشققات، مع ملاحظة ضرورة ارتداء شراب قطن في البيت، وكدة يبقي وفرنا زيارة للدكتور وكمان وفرنا تمن الفيزيتا، العناية بالقدم والحفاظ علي سلامته شيء هام وضروري».

نجل هاني الناظر يكمل مسيرة والده

«اللي خلف مماتش»، واحدة من الأمثال الشعبية التي تنطبق على محمد نجل هاني الناظر، الذي حرص على استكمال مسيرة والده، فقد نشر قبل ساعات عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كل حاجة في الدنيا ممكن تقف إلا الوقت فلازم نكمل، ونرسم البسمة ونعافر لحد آخر يوم في العمر، اللي عنده سؤال يتفضل ويسأل في التعليقات، ورجاء أي حد يحب يدعي لدكتور هاني الناظر، يدعي له بس مش في التعليقات عشان أعرف اقرأ الاسئلة، لأن دي الحاجة اللي هو يحبها، أننا نكمل اللي هو بدأه».

وفاة هاني الناظر

كان الدكتور محمد الناظر، طبيب الأمراض الجلدية‏، أعلن وفاة والده الدكتور هاني الناظر بعد معاناة مع مرض السرطان، من خلال منشور لمحمد الناظر عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».