صفحة هاني الناظر لا تزال تنبض بالحياة بعد رحيله: «لا تنسونا من صالح دعائكم»

رغم رحيل الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، عن عالمنا في فبراير الماضي، بعد صراع مع المرض، إلا أن صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» ما زالت تنبض بالحياة.

«رمضان كريم» من صفحة الدكتور هاني الناظر

نشرت الصفحة منشورًا طالبت فيه محبي الدكتور الناظر بالدعاء: «رمضان كريم.. كل سنة وأنتم طيبين.. لا تنسونا من صالح دعائكم».

وتفاعل العديد من محبي الدكتور الناظر مع المنشور، معبرين عن حزنهم الشديد على رحيله، وادعين له بالرحمة والمغفرة.

وكانت صفحة الدكتور هاني الناظر، قد حظيت بشعبية كبيرة في حياته، تجاوزت ملايين المتابعتين، بفضل خدماته المجانية التي كان يقدمها إلى المرضى.

أشهر أطباء مصر

يُذكر أن الدكتور هاني الناظر، كان من أشهر أطباء مصر والعالم العربي، في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي، وأجرى العديد من العمليات الجراحية الناجحة، وساعد الكثير من المرضى على الشفاء.