قبل وفاته.. 7 نصائح قدمها هاني الناظر لمواجهة التقلبات الجوية

حالة من التقلبات الجوية تعيشها البلاد، خلال الوقت الحالية، إذ ضربت الأجواء مٌوجة حارة خلال الأيام الماضية، وارتفعت درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية، قبل أن تحذر «الأرصاد» من عودة الأجواء الشتوية من جديد، خلال الأيام المقبلة بسبب سيطرة غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس، وتنخفض على إثره درجات الحرارة.

ومع التقلبات الجوية وتحذيرات الأرصاد، يخشى الكثير من الإصابة بالأمراض التنفسية، الناتجة عن تباين درجات الحرارة بين الساعة والأخرى.

بعد تحذيرات الأرصاد.. روشتة الدكتور هاني الناظر للحماية من الأمراض

وكان الدكتور الراحل هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، شارك متابعيه قبل وفاته، بنصائح مهمة، للحماية من الأمراض، مع التقلبات الجوية، جاءت على النحو التالي:

روشتة الدكتور هاني الناظر للحماية من الأمراض

يجب على مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية، تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول.

على الأطفال تناول ملعقة من الأدوية مضاد للهستامين.

على السيدات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والأطفال البقاء بالمنزل، أيام التقلبات الجوية.

إغلاق النوافذ جيدًا عند هبوب رياح متربة

على الأشخاص الذين يخرجون للعمل أو الحالات الاضطرارية، ارتداء الكمامة أثناء السير في الهواء الطلق بالإضافة للأماكن المغلقة.

الابتعاد تماما عن الزيارات والتجمعات العائلية

تناول المياه، لأنه أمر ضروري وحيوي.

ومن المتوقع أن تعود الأمطار والسيول، مجددًا لـ3 أيام متتالية، خلال الأسبوع المقبل، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، إذ تشهد أيام، السبت، الأحد، والاثنين، سقوط أمطار خفيفة، تصل إلى متوسطة، رعدية أحيانًا.