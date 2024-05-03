أسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة بـ3 مكونات فقط.. «جهزيها في نصف ساعة»

يمكنك الحصول على كيكة الشوكولاتة الشهية اللذيذة، التي يعشقها الكبار والصغار، باستخدام 3 مكونات فقط، على طريقة أدهم نور، مقدم محتوى طهي على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تحضير كيكة الشوكولاتة ب3 مكونات فقط

لا تحتاج سوى 3 مكونات بسيطة موجودة في كل بيت لصناعة تلك الكيكة الشهية، التي يمكنك تحضيرها في أقل من 30 دقيقة، وتحتاج إلى بعض المكونات يمكن تناولها على النحو التالي:

ثمرة واحدة من الموز.

بيضة.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

توضع الموزة في إناء ويتم هرسها جيدا بواسطة شوكة أو سكينة.

يضاف البيضة إلى الخليط السابق، ويتم مزجهم سويا إلى أن تصبح جميع المكونات متجانسة.

ومن ثم يضاف الكاكاو إليه، ويمزج الخليط مرة أخرى إلى أن يصبح متجانس تماما.

يصب الخليط في إناء فخار أو قالب كيك ويدخل الفرن أو الميكروويف أو الايرافير إلى تمام النضج.

ويمكن تزيينها بقطع الشوكولاتة الداكنة أو إضافتها معها إلى الخليط.

وصفة أخرى لتحضير كيكة الشوكولاتة

كوب من اللبن.

كوب من الزيت.

نصف كوب سكر.

نصف كوب كاكاو.

فانيليا.

بيكينج بودر.

2 كوب دقيق.

2 قطع كيكة شوكولاتة جاهزة نايتي.

2 بيضة.

يضاف اللبن في الخلاط ومن ثم الزيت والسكر الفانيليا والبيض ويخلط جيدا.

يضاف قطع كيكة الشوكولاتة إلى الخليط ومن ثم الكاكاو ويخلط جيدا.

يأخذ مقدار كوب من الخليط، ويوضع في كوب داخل الثلاجة لتزيين الكيكة به بعد النضج.

في إناء يوضع ما تبقى في الخلاط في وعاء يضاف إليه البيكنج بودر والدقيق ويقلب جيدا حتى تحصل في النهاية على مزيج متماسك.

يوضع في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالزيت يرج المزيج بداخلها جيدا حتى توزع في أطراف الصينية بأكملها.