أسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة بـ3 مكونات فقط.. «جهزيها في نصف ساعة»
كتب:
عبير خالد
06:14 ص | الجمعة 03 مايو 2024
كيكة الشوكلاتة ب٣ مكونات فقط
يمكنك الحصول على كيكة الشوكولاتة الشهية اللذيذة، التي يعشقها الكبار والصغار، باستخدام 3 مكونات فقط، على طريقة أدهم نور، مقدم محتوى طهي على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
تحضير كيكة الشوكولاتة ب3 مكونات فقط
لا تحتاج سوى 3 مكونات بسيطة موجودة في كل بيت لصناعة تلك الكيكة الشهية، التي يمكنك تحضيرها في أقل من 30 دقيقة، وتحتاج إلى بعض المكونات يمكن تناولها على النحو التالي:
- ثمرة واحدة من الموز.
- بيضة.
- نصف كوب من الكاكاو الخام.
- توضع الموزة في إناء ويتم هرسها جيدا بواسطة شوكة أو سكينة.
- يضاف البيضة إلى الخليط السابق، ويتم مزجهم سويا إلى أن تصبح جميع المكونات متجانسة.
- ومن ثم يضاف الكاكاو إليه، ويمزج الخليط مرة أخرى إلى أن يصبح متجانس تماما.
- يصب الخليط في إناء فخار أو قالب كيك ويدخل الفرن أو الميكروويف أو الايرافير إلى تمام النضج.
- ويمكن تزيينها بقطع الشوكولاتة الداكنة أو إضافتها معها إلى الخليط.
وصفة أخرى لتحضير كيكة الشوكولاتة
- كوب من اللبن.
- كوب من الزيت.
- نصف كوب سكر.
- نصف كوب كاكاو.
- فانيليا.
- بيكينج بودر.
- 2 كوب دقيق.
- 2 قطع كيكة شوكولاتة جاهزة نايتي.
- 2 بيضة.
- يضاف اللبن في الخلاط ومن ثم الزيت والسكر الفانيليا والبيض ويخلط جيدا.
- يضاف قطع كيكة الشوكولاتة إلى الخليط ومن ثم الكاكاو ويخلط جيدا.
- يأخذ مقدار كوب من الخليط، ويوضع في كوب داخل الثلاجة لتزيين الكيكة به بعد النضج.
- في إناء يوضع ما تبقى في الخلاط في وعاء يضاف إليه البيكنج بودر والدقيق ويقلب جيدا حتى تحصل في النهاية على مزيج متماسك.
- يوضع في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالزيت يرج المزيج بداخلها جيدا حتى توزع في أطراف الصينية بأكملها.
- يدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة ويتم اختبارها بواسطة شوكة أو سكينة لمعرفة درجة نضجها.
- وبعد تمام النضج تخرج الكيك وتزين بالخليط الموجود في الثلاجة وتقدم.
- يمكن تزيينها بجوز الهند أو المكسرات أو بكريمة الشوكولاتة أو الكريمة البيضاء التي توضع على جوانبها وتقدم ساخنة أو باردة.