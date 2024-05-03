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أسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة بـ3 مكونات فقط.. «جهزيها في نصف ساعة»

كتب:

عبير خالد
06:14 ص | الجمعة 03 مايو 2024
كيكة الشوكلاتة ب٣ مكونات فقط

كيكة الشوكلاتة ب٣ مكونات فقط

يمكنك الحصول على كيكة الشوكولاتة الشهية اللذيذة، التي يعشقها الكبار والصغار، باستخدام 3 مكونات فقط، على طريقة أدهم نور، مقدم محتوى طهي على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تحضير كيكة الشوكولاتة ب3 مكونات فقط

لا تحتاج سوى 3 مكونات بسيطة موجودة في كل بيت لصناعة تلك الكيكة الشهية، التي يمكنك تحضيرها في أقل من 30 دقيقة، وتحتاج إلى بعض المكونات يمكن تناولها على النحو التالي:

  • ثمرة واحدة من الموز.
  • بيضة.
  •  نصف كوب من الكاكاو الخام.
  • توضع الموزة في إناء ويتم هرسها جيدا بواسطة شوكة أو سكينة.
  • يضاف البيضة إلى الخليط السابق، ويتم مزجهم سويا إلى أن تصبح جميع المكونات متجانسة.
  • ومن ثم يضاف الكاكاو إليه، ويمزج الخليط مرة أخرى إلى أن يصبح متجانس تماما.
  • يصب الخليط في إناء فخار أو قالب كيك ويدخل الفرن أو الميكروويف أو الايرافير إلى تمام النضج.
  • ويمكن تزيينها بقطع الشوكولاتة الداكنة أو إضافتها معها إلى الخليط.

 

وصفة أخرى لتحضير كيكة الشوكولاتة

  • كوب من اللبن.
  • كوب من الزيت.
  • نصف كوب سكر.
  • نصف كوب كاكاو.
  • فانيليا.
  • بيكينج بودر.
  • 2 كوب دقيق.
  • 2 قطع كيكة شوكولاتة جاهزة نايتي.
  • 2 بيضة.
  • يضاف اللبن في الخلاط ومن ثم الزيت والسكر الفانيليا والبيض ويخلط جيدا.
  • يضاف قطع كيكة الشوكولاتة إلى الخليط ومن ثم الكاكاو ويخلط جيدا.
  • يأخذ مقدار كوب من الخليط، ويوضع في كوب داخل الثلاجة لتزيين الكيكة به بعد النضج.
  • في إناء يوضع ما تبقى في الخلاط في وعاء يضاف إليه البيكنج بودر والدقيق ويقلب جيدا حتى تحصل في النهاية على مزيج متماسك.
  • يوضع في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالزيت يرج المزيج بداخلها جيدا حتى توزع في أطراف الصينية بأكملها.

  • يدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة ويتم اختبارها بواسطة شوكة أو سكينة لمعرفة درجة نضجها.
  • وبعد تمام النضج تخرج الكيك وتزين بالخليط الموجود في الثلاجة وتقدم.
  • يمكن تزيينها بجوز الهند أو المكسرات أو بكريمة الشوكولاتة أو الكريمة البيضاء التي توضع على جوانبها وتقدم ساخنة أو باردة.

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بقلم عبير خالد