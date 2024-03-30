طريقة عمل كيك القرفة بالكريمة.. حلوى سريعة بعد الفطار
كتب:
آية الله الجافي
11:02 ص | السبت 30 مارس 2024
كيك القرفة بالكريمة
الكيك بالقرفة من الحلويات اللذيذة التي يُمكن تناولها بعد الإفطار في رمضان مع كوب الشاي أو النسكافيه، ويُمكن للأمهات تحضيره بخطوات بسيطة وبمكونات متوفرة في المنزل.
ونستعرض في التقرير التالي طريقة عمل كيك القرفة، بمكونات متوفرة في المنزل تكفي 12 فردا، وفي وقت لا يتخطي 25 دقيقة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الأيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير تحضير كيك القرفة
- 3 أكواب من الدقيق.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الحليب.
- نصف كوب زبدة ويتم إذابتها.
- 2 بيضة.
- 4 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة فانيليا سائلة.
- ربع ملعقة من الملح.
حشو الكيك
- كوب من الزبد الطري.
- كوب واحد من السكر البني.
- 2 ملعقة من الدقيق.
- 2 ملعقة قرفة.
- كريمة للتزيين.
طريقة تحضير الكيك القرفة بالكريمة
- احضري بولة وضعي فيها الحليب والسكر والفانيليا وقلبي المزيج جيدًا.
- اخفقي البيض بالمضرب الكهربائي في بولة أخرى ثم أضيفي السكر والملح والحليب.
- أضيفي الدقيق والفانيليا واستمري في الخفق، ثم أضيفي الزبدة واخفقي جيدًا.
- احضري صينية مدهونة بالسمنة أو الزبدة وضعي فيها الخليط.
- لتحضير الحشو، احضري بولة وضعي فيها الزبد والسكر البني والدقيق والقرفة واخفقيهم جيدًا، ثم وزعي لحشو فوق العجين.
- ضعي الصينية في فرن ساخن مسبقًا في الرف الأوسط على درجة حرارة 180 حتى تنضج.
- بعد خروج الكيك من الفرن اتركيها حتى تبرد ثم زينيها بالكريمة، وقطعيها.