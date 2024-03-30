طريقة عمل كيك القرفة بالكريمة.. حلوى سريعة بعد الفطار

الكيك بالقرفة من الحلويات اللذيذة التي يُمكن تناولها بعد الإفطار في رمضان مع كوب الشاي أو النسكافيه، ويُمكن للأمهات تحضيره بخطوات بسيطة وبمكونات متوفرة في المنزل.

ونستعرض في التقرير التالي طريقة عمل كيك القرفة، بمكونات متوفرة في المنزل تكفي 12 فردا، وفي وقت لا يتخطي 25 دقيقة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الأيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تحضير كيك القرفة

3 أكواب من الدقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب زبدة ويتم إذابتها.

2 بيضة.

4 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة فانيليا سائلة.

ربع ملعقة من الملح.

حشو الكيك

كوب من الزبد الطري.

كوب واحد من السكر البني.

2 ملعقة من الدقيق.

2 ملعقة قرفة.

كريمة للتزيين.

طريقة تحضير الكيك القرفة بالكريمة

احضري بولة وضعي فيها الحليب والسكر والفانيليا وقلبي المزيج جيدًا.

اخفقي البيض بالمضرب الكهربائي في بولة أخرى ثم أضيفي السكر والملح والحليب.

أضيفي الدقيق والفانيليا واستمري في الخفق، ثم أضيفي الزبدة واخفقي جيدًا.