طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو.. حلويات عيد الفطر المبارك

يعد كيك الشيكولاتة من الحلويات اللذيذة وبسبب مذاقه الشهي تجتمع الأسرة حوله في المناسبات السعيدة؛ ومع حلول عيد الفطر 2024، ومع تفضيل أغلب ربات البيوت إلى إعداد الحلوى في المنزل، ضمانًا لجودتها وتوفيرًا للتكلفة، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو في المنزل.

طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو

طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو تحتاج إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

2 كوب دقيق

كوب سكر

نصف كوب كاكاو بودرة

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو

وبعد توفير المكونات السابقة بنفس المقادير المحددة، فإن طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو تتمثل في اتباع الخطوات التالية، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الأيد» الذي يُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»:

تسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية. دهن قالب الكيك بالزبدة ورشه بالدقيق. خلط الدقيق والسكر والكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء كبير. خلط الحليب والزيت والبيض والفانيليا في وعاء آخر. إضافة خليط المكونات السائلة إلى خليط المكونات الجافة وتحريكه حتى يصبح المزيج متجانسًا. سكب الخليط في قالب الكيك المعد وخبزه في الفرن لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا من وسط الكيك. ترك الكيك ليبرد قليلًا قبل إخراجه من القالب وتزيينه حسب الرغبة.

كيك الشوكولاتة بالكاكاو بمذاق شهي

وللحصول على كيك الشوكولاتة بالكاكاو بمذاق شهي وجودة عالية، يمكن اتباع النصائح التالية حسب الرغبة: