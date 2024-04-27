بخطوات سريعة.. طريقة عمل آيس كريم بطعم تشيز كيك

خلال ارتفاع درجات الحرارة، خاصةً وقت الظهيرة، نحتاج إلى حلويات ومشروبات باردة للترطيب، ومن أشهرها الآيس كريم، وتبدأ الأمهات في تحضيره بالمنزل وترغب فب تجديد نكهاته المختلفة والجديدة، بمذاقها الحلو وسهلة التحضير.

يقدم «الوطن» خلال السطور التالية وصفة الآيس كريم بطعم تشيز كيك وبمكونات مغذية وصحية، على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها «زعفران وفانيلا» على قناة «سي بي سي سفرة».

إليكِ مكونات الآيس كريم بطعم تشيز كيك

المقادير:

1 لتر كريمة

1 علبة لبن مكثف محلى

2 مغلف كريمة بودرة

200 جرام جبن كريمي

10 بسكويت قمح مجروش خشن

1 علبة حشوة البلوبيري

للوجه:

بسكويت قمح بلوبيري فريش

6 بسكويت آيس كريم

إليكِ خطوات التحضير

- الخطوة الأولى لتحضير الآيس كريم بطعم تشيز كيك: اخفقي الكريمة مع بودرة الكريمة بشكل جيد.

- الخطوة الثانية: ضيفي الجبنة الكريمي وأخلطيهم جيدًا وضيفي اللبن المحلى المكثف واخلطيهم.

- الخطوة الثالثة: ضيفي له البسكويت المجروش واخلطي برفق وضعيه في علبة الحفظ.

- الخطوة الرابعة: الآن يمكنك إضافة حشوة البلوبيري وأخلطي برفق، واحفظيه في الفريزر ليتم تجمده ويقدم مثلجًا بعد تزينه.

مكونات الآيس كريم بالشيكولاتة

كوب حليب البارد.

كوب سكر.

5 ملاعق من الكاكاو.

نصف كوب كريم شانتيه بودر.

- الخطوة الأولى: اخلطي كوب السكر والكاكاو والحليب البارد، في الخلاط الكهربائي جيداً لمدة دقائق، حتى تلاحظي ذوبان السكر والكريم شانتيه البودر.

الخطوة الثانية: عند الوصول لقوام كريمي قومي، قومي بإضافة قطع الشيكولاتة داخله، ثم ضعيه بعلبة محكمة الغلق في الفريزر لمدة يوم كامل ثم يقدم ويمكنك في هذه الخطوة إضافة الفانيليا.