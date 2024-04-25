طريقة عمل بان كيك الشوفان بالموز.. وصفة صحية بخطوات بسيطة

يبحث كثير من الأفراد الذين يتبعون أنظمة غذائية عن طرق عمل الحلويات بوصفات صحية تساعدهم على الاستمرار في «الدايت»، ولا تتسبب في زيادة وزنهم، ويُعتبر بان كيك الشوفان بالموز من ألذ وأشهى الحلويات الصحية التي يُمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة.

ويُمكن تحضير بان كيك الشوفان بالموز بمكونات متوفرة في المنزل، وفي وقت لا يتعدى 30 دقيقة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير بان كيك الشوفان بالموز

2 حبة موز كبيرة.

2 بيضة أو كوب بياض بيض.

1 كوب شوفان.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

خطوات عمل بان كيك الشوفان بالموز

قطعي الموز وضعيه في الخلاط، وضيفي عليه البيض و كوب من الشوفان، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة من الملح ، و1/2 ملعقة صغيرة من القرفة.

اطحني كل المكونات مع بعضها في الخلاط جيداً، حتى تحصلي على خليط ناعم قوامه غليظ إلى حد ما.

ادهني طاسة بزيت جوز الهند، وابدأي في صب خليط البان كيك في الطاسة على نار أقل من المتوسطة، بمجرد اخذها اللون الذهبي قلبيها على الوجه الأخر حتى تأخذ لون من الناحيتين ثم اخرجيها.

رصي حبات البان كيك فوق بعضها، وزينيها بالموز.

بديل البيض في طريقة البان كيك بالشوفان

إذا كنت ترغبين في عمل بان كيك بدون بيض استبدلي البيضتين بملعقتين من بذور الشيا المطحونة، مع 6 ملاعق ماء، وقلبيهم مع الشيا، واستخدميه بعد خمس دقائق بدلا من البيض.