سمير سعيد تقترب من ربع مليون مشاهدة على اليوتيوب بأغنية «كداب»

اقتربت الفنانة سميرة سعيد من تحقيق ربع مليون مشاهدة على اليوتيوب بأغنيتها الجديدة كداب، التي طرحتها منذ ساعات قليلة عبر قناتها الخاصة.

سميرة سعيد تروج لأغنية كداب

وروجت سميرة سعيد منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بأغنية «كداب»، بنشر البرومو الدعائي معلقة: «برومو أغنية كداب.. كداب قريبا».

أغنية «كداب»، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج نضال هاني.

أغنية كان لسميرة سعيد

وطرحت مؤخرا سميرة سعيد عبر قناتها على اليوتيوب أغنية «كان»، التي تعاونت فيها أيضا مع الملحن عمرو مصطفي والتي تقول كلماتها: «كان أيام ما كان…جواك مكان بتداري فيه….فين شوف كنا فين….ووصلنا فينتنساني ليه….كان ايه خلانا….نمشي وننسانا….عايشين بالصورة…والروح مكسورة ….بنموت جوانا».