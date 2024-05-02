سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة «كداب» عبر «يوتيوب» (فيديو)

طرحت المطربة سميرة سعيد، منذ قليل، كليب أغنيتها الجديدة «كداب» عبر «يوتيوب» وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج نضال هاني.

نشاط سميرة سعيد الفني

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد أحدث أغنياتها عام 2024 بعنوان «كان»، عبر موقع «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

وجرى تصوير الأغنية التي أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة في جو حالم وخاص.

أغان جديدة للديفا

‎ومن المقرر أن يتبع الأغنية أكثر من أغنية، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة، وأفكار وموضوعات جديدة، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.

وكانت أحيت الديفا سميرة سعيد، حفلاً غنائيًا في لبنان، منتصف أبريل الجاري، ضمن حفلات عيد الفطر، وقدمت سميرة سعيد خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها.