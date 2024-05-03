استعدادات «القاهرة» لشم النسيم.. خط ساخن للشكاوى وطوارئ بالمستشفيات

خصصت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة خطا ساخنا 15496 لتلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور وذلك في إطار استعدادات أجهزة محافظة القاهرة لاستقبال احتفالات أعياد الربيع شم النسيم.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات أعياد الربيع شم النسيم

ومن جانبه، وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة في بيان، رؤساء الأحياء والمديريات المختصة والمستشفيات برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات في مختلف الأحياء على الأسواق والمحلات على مدار اليوم للتأكد من توافر مختلف الخدمات ورقابة السلع والأسماك من خلال التموين والطب البيطري.

حملات رقابية في أماكن بيع اللحوم والدواجن

وشدد على استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش خاصة أماكن بيع اللحوم والدواجن ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومختلف منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للبيع وضبط السلع المخالفة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.