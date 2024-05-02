خلال احتفالات شم النسيم.. مشروبات احرص على تناولها بعد تناول الفسيخ والرنجة

أيام قليلة ويحتفل المصريون بشم النسيم، بتناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون، وبسبب الأضرار التي ربما يصاب بها بعد الأشخاص بعد هذه الأكلات، هناك مشروبات ينصح بها لتجنب الأثار الجانبية لهذه الوجبات.

مشروبات ينصح بتناولها

يعد الشاي الأخضر من المشروبات الرئيسية، التي تساهم في عملية الهضم بالإضافة لحرق الدهون، بحسب ما ذكرته أخصائية التغذية نيفين عبد التواب في حديثها لـ «الوطن»، لكن هناك مشروبات تعد أكثر فعالية لعملية الهضم وأكثر فائدة ينصح بتناولها بعد أكل الرنجة والفسيخ، ومن أبرز هذه المشروبات:

الزنجبيل:

يعمل هذا المشروب على تهدئة اضطرابات المعدة المحتمل حدوثها مع بعض الأشخاص.

الكركديه البارد:

تحتوي الرنجة والفسيخ، على نسبة عالية من الأملاح، والتي ربما تسبب ضرر لمرضى الضغط المرتفع، لذا ينصح بتناول الكركديه البارد عقب الانتهاء من الأكل، كونه يعمل على خفض ضغط الدم.

عصير الليمون بالنعناع:

يعمل هذا المشروب على تسهيل عملية الهضم، كما يساهم في التخلص من رائحة الرنجة والفسيخ في الفم، وهي من ضمن المشكلات المرتبطة بهذه الأكلة.

البقدونس:

شرب البقدونس المغلي، يساعد الجسم في التخلص من المياه الزائدة، كما يساهم في عملية الهضم.

- وأكدت أخصائية التغذية مروة شعير في حديثها لـ «الوطن»، على ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية، بعد أكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، وذلك بسبب تعطيلها لعملية الهضم.

موعد شم النسيم

يحل شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو المقبل، وهو إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الدولة، وتعد هذه الإجازة مدفوعة الأجر.