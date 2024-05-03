«السرب» يتصدر الإيرادات في شباك التذاكر بـ2.25 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تزداد المنافسة في شباك التذاكر بدور العرض بعد طرح فيلم السرب مؤخرًا، والذي نجح في تصدر المشهد منذ اليوم الأول من طرحه، رغم منافسته مع 3 أفلام أخرى.

فيلم السرب في صدارة الإيرادات

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أنّ فيلم السرب احتل المركز الأول في إيرادات الأفلام، أمس، بإيرادات بلغت 2.25 مليون جنيه.

ويشهد فيلم السرب مشاركة عددٍ كبيرٍ من الفنانين من بينهم أحمد السقا ودياب وشريف منير ومحمود عبدالمغني، ومحمد ممدوح ونيللي كريم ومصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وينافس فيلم السرب فى شباك التذاكر بجانب عدد من الأفلام من بينها فيلم شقو لعمرو يوسف وعالماشي لعلي ربيع، وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد.