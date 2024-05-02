أصعب مشهد أثناء تصوير فيلم السرب.. أحمد السقا يروي التفاصيل

انطلق في الساعات القليلة الماضية عرض فيلم السرب بدور العرض السينمائية، ليتصدر إيرادات شباك التذاكر في أقل من 24 ساعة من عرضه محققًا مليونً و603 آلاف و934 جنيها، الذي يروي بطولات القوات المسلحة ضد جماعة داعش الإرهابية، مستعرضا الضربة الجوية التي نفذتها قواتنا ضد تلك الجماعات في ليبيا.

كواليس أصعب مشاهد أحمد السقا في فيلم السرب

وأوضح الفنان أحمد السقا خلال لقائه في الراديو 9090 مع الاعلامية فاطمة مصطفي، أنه جمعته جلسات عمل وتحضيرات مع الشخصية الحقيقية للفيلم وتعرض لصدمة بعدها من شدة الأحداث، مضيفًا أنه واجه عدة مشاهد صعبة أثناء التصوير من بينها مشهد دفنه في الرمال الذي استغرق تصويره 4 ساعات متواصلة وكان مرهقًا له، موضحًا أن اسم الفيلم يعود لحركة القوات الجوية كالسرب ودورها الدفاعي المعتاد.

أحداث وأبطال فيلم السرب

ويضم فيلم السرب عددا كبيرا من الفنانين من بينهم شريف منير، كريم فهمي، أحمد السقا، محمد ممدوح، نيللى كريم، صبا مبارك، محمود عبد المغني، أحمد حاتم، هند صبري، بالإضافة لضيوف الشرف، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ويعد فيلم السرب ملحمة وطنية واستغرق تصويريه ما يقرب من 3 سنوات على أحدث تقنيات عالمية؛ وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية عام 2015 بعد واقعة ذبح 21 مصريًا من الأقباط في ليبيا.