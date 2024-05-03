فرص عمل برواتب تتجاوز 30 ألف جنيه.. اعرف التخصصات والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر عدد من الوظائف يمكن التقديم عليها من خلال اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أكسيد Xceed برواتب تتجاوز 30 ألف جنيه.

ونستعرض تفاصيل الوظائف المتاحة التي يمكن التقديم عليها، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك».

وظائف تتجاوز 30 ألف جنيه

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الذهاب إلى مبني أكسيد بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء، وإليك الوظائف المطلوبة:

1. موظف خدمة عملاء عربي.

2. موظف خدمة عملاء إنجليزي.

3. موظف خدمة عملاء ألماني.

4. موظف خدمة عملاء إيطالي.

مكان العمل: القرية الذكية – أكتوبر.

متطلبات وشروط الوظيفة

خريجين (مؤهل عالي).

ذكور وإناث.

الحد الأقصى للسن 40 سنة.

مميزات الوظائف

الراتب يصل إلى 30 ألف جنيه حسب اللغة، بالإضافة إلى «Welcome Bonus».

نسبة من أرباح الشركة.

عدد ساعات العمل 8 ساعات.

يومان إجازة في الأسبوع.

تأمين اجتماعي.

تأمين طبي خاص.

وعلى الراغبين في المشاركة باليوم التوظيفي ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان المشار إليه مسبقا، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.