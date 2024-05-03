خبير تكنولوجي: 8 ساعات في اليوم هي المدة الآمنة لاستخدام الأبناء للإنترنت

قال المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إنَّ التعامل الأطفال المراهقين مع الإنترنت بات من الموضوعات الشائكة الذي لابد للوالدين من مراقبتها لتجنب مساوئه العديدة والتدخل عند الحاجة لمنع الأبناء من الوصول لمرحلة الخطر.

8 ساعات في اليوم هي المدة الآمنة لقضاء الأبناء على الإنترنت

وأشار «الحارثي» خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، والمُذاع على «القناة الأولى» إلى أنه يمكن القول بأنَّ 8 ساعات يومياً هي متوسط ما يقضيه الأبناء على الإنترنت والتطبيقات والألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك في عمر المراهقة»، موضحاً أنه هذا العدد من الساعات يعد كبيرا للغاية، ويجب أن يقل عن 8 ساعات.

وأكد استشاري التكنولوجيا، أنَّ الطفل في عمر 12 عاما يجب ألا يسمح له بعدد ساعات طويلة على الإنترنت وأقل من هذا العمر من الخطر للغاية تركه يستخدم الإنترنت بمفرده ويمتلك هاتفا محمولا لأنه خطر على عقله، ولا يجب على الوالدين إطلاقاً ترك الموبايل مع الأطفال الصغار لإلهائهم أو إبعادهم عن البكاء أو غيره.