«الوزراء»: 74% زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول خلال رمضان 2024

رصد مركز معلومات مجلس الوزراء، تفاصيل استخدامات المصريين للإنترنت في رمضان 2024 وذلك على مدار الـ24 ساعة، وفقًا لما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تفاصيل استخدامات الإنترنت في رمضان 2024

وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له تفاصيل استخدامات الإنترنت في رمضان 2024 كالتالي:

- 74% زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول، بسبب ارتفاع عدد المستخدمين إلى 9 ملايين مستخدم جديد.

- 29% زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بسبب ارتفاع عدد المستخدمين إلى 800 ألف مستخدم جديد.

- 28 مليون صانع فيديو فيديو قصير بمعدل 10 ملايين ساعة يوميا «مقاطع فيديو قصيرة ترفيهية» بنسبة زيادة 41%.

- 41 مليون مشاهد بمعدل 14 مليون ساعة مشاهدة يوميًا.

- 19 مليون متسوق إلكتروني بمعدل 1.3 مليار زيارة يوميا بنسبة انخفاض 3%.

- تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: 49 مليون مستخدم بنسبة زيادة 66% بمعدل 109 مليارات زيادة يوميًا من خلال 49 مليون مستخدم.

- الدردشة الإلكترونية: 40 مليون مستخدم بنسبة زيادة 10% بمعدل 675 مليار رسالة يوميًا.

- ألعاب الكترونية: 21 مليون لاعب بنسبة زيادة 20%، بمعدل مليون ساعة يوميًا.

- منصات التواصل الاجتماعي: 42 مليون مستخدم بنسبة انخفاض 20%، بمعدل 17 مليار زيارة يوميًا.