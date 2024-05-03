حملات مكثفة لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بكفر الشيخ

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الإدارات الصحية بمراكز المحافطة، بإطلاق وتكثيف الحملات المكثفة لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة والناقلة للأمراض في المراكز والمدن والأحياء التابعة لها، بهدف منع انتشار الأوبئة والأمراض والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

حملات رش مكثفة بجميع شوارع

وفي هذا السياق، أطلقت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن كفر الشيخ، حملات رش مكثفة بجميع شوارع وقطاعات المدن، وعددًا من القرى التابعة، باستخدام سيارة رش المبيدات، لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض والذباب، خاصةً مع بداية فصل الصيف، وارتفاع درجة الحرارة، للقضاء على هذه الحشرات للحفاظ على صحة المواطنين.

منع انتشار الأوبئة والأمراض

واستهدفت الحملة التي جاءت بإشراف وحدة الملاريا بكل مركز ومدينة، بمشاركة سيارات محملة بالأجهزة، الأحياء والشوارع ذات الكثافة السكانية والمصالح الحكومية وتجمعات ومقالب القمامة والحاويات وصناديق القمامة، بالتزامن مع الأعمال اليومية لتغطية أنحاء المدن ومقاومة اليرقات بالمصارف وأماكن تجمع المياه «المستنقعات والمجاري المائية، والبرك»، لمكافحة الناموس والذباب بالأماكن المشار إليها، ومنع انتشار الأوبئة والأمراض، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.