جمال رائف: الدولة وفرت أكثر من 8 ملايين فرصة عمل في آخر 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ القيادة السياسية المصرية حرصت على تمكين كل الفئات داخل المجتمع، سواء على صعيد العمل وصعيد التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي، وعلى أصعدة ذوي الهمم والمرأة والشباب، مشددًا على أن الدولة توفر المناخ الآمن للعامل وتحقق الحياة الكريمة.

إعلاء قيمة العمل

وأضاف رائف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة في احتفالية عيد العمال أمس الخميس، ضمت رسائل مهمة مثل الإعلاء من قيمة العمل، وتحدث عن دعم الدولة المصرية للعمال وسوق العمل.

انخفاض معدل البطالة

وتابع الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في هذا الصدد، فقد خفضت معدل البطالة من 13% إلى 6.9% وهو ما يعني أنها جذبت العمالة إلى سوق العمل، وخلال السنوات العشرة الماضية اجتذب سوق العمل المصرية أكثر من 8 ملايين عامل مصري جديد، وهو ما يعبر عن اهتمام الدولة المصرية وحرصها على توفير فرص التشغيل.