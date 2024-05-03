استخدم كوعك وتجنب الأحضان.. كيف تحمي نفسك قبل وأثناء فترة الحج؟

وجهت وزارة الصحة والسكان، بعض النصائح للمواطنين الذين سيذهبون لأداء فريضة الحج هذا العام، ووضعت بعض الإرشادات والإجراءات الوقائية من الأمراض قبل وأثناء فترة الحج.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، فيديو يحتوي على بعض الإرشادات والإجراءات الوقائية من الأمراض قبل وأثناء فترة الحج.

إجراءات وقائية من الأمراض أثناء الحج

التطعيم ضد الالتهاب السحائي.

تذكر أن الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة بالنظافة المستمرة أمر ضروري لسلامتك.

تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، واحرص على ارتداء الكمامة بشكل مستمر.

احرص على تغطية أنفك وفمك بكوعك أو منديل ورقي عند السعال والعطس.

لا تلمس عينيك أو فمك دون غسل يديك جيدا.

اغسل يديك باستمرار واستخدم الماء والصابون أو محلول الكحول لتعقيم اليدين.

داوم على الاغتسال واستخدم المناشف الخاصة بك.

لا تتبادل الملابس والأدوات الشخصية مع الآخرين، واعتني بأدواتك الشخصية.

تاكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر عند التحلل من الإحرام.

استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك.

تجنب العناق أو التقبيل.

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون استخدام الشمسية.

التغذية الصحية السليمة

اهتم بالتغذية الصحية السليمة باتباع بعض الإرشادات مثل:

غسل الخضار الفاكهة جيدا بماء نظيف ويفضل تقشيرها قبل طهيها أو تناولها.

تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات.

تناول الأغذية الطازجة والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة.

عدم تخزين الطعام خارج الثلاجة.

احرص على الإكثار من شرب السوائل.

ماذا لو شعرت بالإعياء خلال الحج؟

تشدد وزارة الصحة، على ضرورة مراقبة صحتك جيدا وطلب الرعاية الطبية فورا، إذا كنت مصاب بالحمى والسعال وصعوبة التتفس، واستشر البعثة الطبية فورا، إذا كنت تشعر بأي حالة مرضية، وفي حال شعورك بأي أعراض مرضية ابق في الفندق، وتأكد من تناول الأدوية، وفقا لارشادات الطبيب، لحماية نفسك من الأمراض وتجنب العدوى خلال فترة الحج.