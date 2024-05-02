للقادمين من خارج السعودية.. خطوات الحصول على تأشيرة الحج 2024

أوضحت السلطات في المملكة العربية السعودية، أنّ الحصول على تأشيرة الحج 2024، هو شرط أساسي لأداء المناسك المقدسة للقادمين من خارج المملكة، مؤكدة على أن هذه التأشيرة تتيح لصاحبها التحرك في المناطق المحيطة بجدة والمدينة المنورة وجدة فقط، ولا يمكن استغلالها في الحصول على عمل أو الإقامة، والخروج إلى مناطق أخري يعرض صاحب التأشيرة لمخالفة قانونية، قد يكون عقوبتها الحرمان من أداء الحج والترحيل.

هل يجب الحصول على تأشيرة الحج 2024 لأداء الفريضة؟

أكّدت وزارة الحج والعمرة على أن جميع القادمين من خارج المملكة في حاجة للحصول عل تأشيرة الحج 2024، ما عدا القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي فهم لا يحتاجون لتأشيرة، ومع ذلك لابد من الحصول على تصريح الحج لدخول المملكة.

شددت الوزارة على أن تأشيرة الحج 2024 هي محددة المدة، ولا يمكن أداء العمرة خلال موسم الحج، ولا يجوز لحاملها أن ينخرط في أداء أعمال مدفوعة الأجر أو بدون، كما يجب الالتزام بمدة التأشيرة والسفر بالتزامن مع نهايتها حتى لا يتعرض صاحبها للعقوبات.

خطوات الحصول على تأشيرة الحج 2024

وأتاح الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة إمكانية التسجيل الإلكتروني للحصول على تأشيرة الحج 2024، وذلك عبر منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية بالمملكة، مع العلم أن أخر موعد للحصول على تأشيرة الحج هو يوم 7 ذي الحجة أو بعد الاكتفاء بعدد الحجاج، ويمكن التسجيل من خلال خطوات الآتية:

الدخول على منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية، يمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

تسجيل الدخول على موقع التأشيرات.

اختيار خدمات أفراد، ومنها مواطن، ثم طلب تأشيرة حج.

اتبع التعليمات ورفع المستندات التي سيطلبها الموقع.

مع العلم أن الحصول على تأشيرة الحج 2024، تتم خلال 3 أيام عمل من وقت إدخال الطلب، فيجب أن تكون بوقت كافي.