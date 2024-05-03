تحرير محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية خلال حملات مكبرة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، وتشديد الرقابة على السلع التموينية.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط أحد محلات الأسماك المملحة لحيازته وعرضه كمية من السردين المملح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم ضبط أحد محلات الطيور والدواجن لحيازته وعرضه «كبدة وقوانص» غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتم التحفظ عليها، بالإضافة لضبط أحد محلات اللحوم المجمدة لحيازته لحوم مفرومة وسجق فاسد، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

ضبط أسماك مملحة فاسدة

وضبطت الحملات أحد محلات الأسماك المملحة لحيازته كمية من الفسيخ غير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم، وكذلك ضبط أحد محلات الجزارة لعرض لحوم مكشوفة للبيع، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تأتي الحملات التموينية في إطار جهود مديرية التموين بالمحافظة، بالتزامن مع اقتراب أعياد الربيع، إذ وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين.