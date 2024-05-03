رد فعل مثير لفابريزيو رومانو على أنباء توليه تدريب ليفربول.. ماذا حدث؟

على مدار الساعات الماضية، لا صوت يعلو فوق الحديث عن الأنباء التي ربطت اسم صحفي الانتقالات الأشهر، الإيطالي فابريزيو رومانو، بتدريب ليفربول خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات داخل قلعة «أنفيلد»، إذ صال هذا النبأ الذي اعتبرته الجماهير غير منطقي وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي.. فماذا كان رد فعل الصحفي الإيطالي نفسه؟

أول رد فعل من فابريزيو رومانو على أنباء تدريب ليفربول

«مدرب ليفربول الجديد فابريزيو رومانو».. جملة من 5 كلمات أطلقها أحد الإعلاميين في تصريحات تلفزيونية، لكن وقعها كان صادمًا على جماهير الكرة، التي تعرف جيدًا من هو فابريزيو رومانو، أحد أكبر الصحفيين على مستوى أوروبا، إذ يتمتع بثقة كبيرة من قبل جماهير الساحرة المستديرة على مستوى العالم، خاصة في أخبار الانتقالات سواء في أوروبا أو إفريقيا أو آسيا.

الجماهير تتفاعل مع خبر تعيين فابريزيو رومانو مدربًا لليفربول

الجماهير بدأت في التفاعل مع تلك الجملة وقررت ترجمتها لفابريزيو رومانو، الذي سرعان ما رد بشكل قاطع يبين مدى عدم جدية تلك المعلومة، ليكتفي بوضع علامتي الضحك ووقبضة اليد «اللكمة» التي استخدمها ليمازح الشخص الذي قام ترجمة خبر تدريبه لليفربول خلفًا ليورجن كلوب، بالتأكيد على أن الأمر ما هو إلى مجرد مزحة ولم يأخذها على محمل الجدية.

فابريزيو رومانو هو صحفي رياضي شهير، ويعد علامة موثوقة لأخبار الانتقالات، فهو أول من أكد أن محمد صلاح يملك عرضًا من أندية السعودية، وأيضًا كان له السبق في التأكيد على أن ليفربول ويورجن كلوب متمسكان بالفرعون المصري، ولا توجد فرصة لرحيله خلال الفترة الأخيرة.

يورجن كلوب في طريقه لمغادرة ليفربول بعد رحلة قاربت على العشر سنوات، نجح خلالها في تحقيق جميع البطولات الممكنة سوى الدوري الأوروبي، في حقبة ذهبية عاونه خلالها العديد من النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح.