حولت النهار إلى ليل.. ظاهرة غريبة تظهر في سماء السعودية مع هطول أمطار غزيرة

شهدت سماء السعودية ظاهرة غريبة بظهور سحابة مٌحملة بشحنات كهربائية هائلة في سماء محافظة الزلفي بالرياض، وتداول رواد موقع التدوينات الصغيرة على منصة «إكس»، مقطع فيديو للظاهرة.

رئيس جمعية الطقس: السحابة تولد طاقة كهربائية عظمى

وأوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، أن السحابة السعودية، عبارة عن ماكينة توليد طاقة كهربائية عظمى، وهي تنتج عن نشاط تيارات صاعدة دافئة، فضلا عن تيارات هابطة باردة، نتج عنها اصطدام مليارات من قطرات المطر بعضها مع بعض، التي ولّدت شحنات كهربائية كثيفة ساهمت في كثافة البرق، وفقا لمنشور له على موقع «توتير».

سحابة تشبه الإعصار تغطي سماء دبي

وفي سماء الرياض ظهرت سحابة قمعية تشبه الإعصار في سماء غرب الرياض، حولت النهار إلى ليل.

المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

جدير بالذكر، كان المركز الوطني للأرصاد السعودية، أعلن توقعاته عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، والتي أدت إلى جريان سيول مصحوبة بحبات برد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية والشرقية، مع تكون الضباب على أجزاء من هذه المناطق، وأجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.