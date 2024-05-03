«التنمية المحلية»: استمرار أعمال المرحلة الثالثة لإزالة التعديات حتى 9 مايو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية مستمرة حتى 9 مايو الجاري، وتهدف إلى التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع وجود أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية للحفاظ عليها.

وأشار إلى وجود تكليف لرؤساء الأحياء والمدن بالتنسق مع مديريات الزراعة وجهات الولاية، بالمرور اليومي على القرى والمدن والمراكز لرصد أي محاولات للتعدي، ومنعه في المهد والحسم في تطبيق القانون.

منع تبويرالأراضي

وأشار إلى وجود تعليمات من وزير التنميةالمحلية للمحافظات، بعدم التسامح مع أي محاولات تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف الهام للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية، ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف.

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

وأوضح أن المحافظات مع الجهات المختصة وقوات إنفاذ القانون، تعمل على مواجهة كل أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي بحسم لأي مخالفات بناء أوتعديات على الأراضي الزراعية، خاصة خلال الإجازات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.