وكيل تعليم مطروح يتابع ختام معرض الأنشطة التربوية بإدارة الحمام

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ختام معرض الأنشطة التربوية بإدارة الحمام للعام الدراسي 2023/ 2024، الذي جرى تنظيمه بمدرسة الحمام المتميزة لغات، بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة والدكتورة رحاب قاسم مدير الإدارة التعليمية ومجدي سعد صميدة عضو مجلس أمناء مطروح وإبراهيم رسلان رئيس مجلس أمناء الحمام وفرج أبو أحمد نقيب معلمي الحمام والدكتورة نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال وسلوى سمير موجه عام التربية الفنية وهند عفيفي مسؤول وحدة تكافؤ الفرص وذلك بمشاركة طلابية من مختلف مدارس مركز ومدينة الحمام.

أنشطة متنوعة لرياض الأطفال

وتفقد جميع أركان المعرض، اليوم، التي اشتملت على أنشطة متنوعة لرياض الأطفال والاقتصاد المنزلي والتربية الاجتماعية والمكتبات والمجال الصناعي والتربية الزراعية والصحافة المدرسية والتربية الفنية والوسائل التعليمية والتعليم الفني ممثلا في أنشطة مدرسة عثمان بن عفان الصناعية بين والحمام التجارية الثانوية بنات وبنين.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إدارة الحمام بالتوسع في تجهيز الزي لطلاب المدارس العامة والفنية خلال العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن إدخال نوع استثماري جديد من خلال مشروع رأس المال، يساهم في تطوير العملية التعليمية ويعود بالنفع والفائدة على كل عناصر المنظومة التربوية بمحافظة مطروح.

فقرات استعراضية غنائية

وأشاد بالمعروضات والرسومات الفنية والمشغولات اليدوية والوسائل التعليمية الإيضاحية وأنشطة رياض الأطفال، التي ألقت الضوء على المشروعات القومية التي تجري بكل أنحاء مصر لتبصير الطلاب بأهمية هذه المشروعات، كذلك ثمّن مشاركة مدارس الساحل والقرى التابعة لمدينة الحمام لأول مرة في معرض ختام الأنشطة.

وتضمن الحفل، فقرات استعراضية غنائية لبراعم رياض الأطفال، وقدم بعض الطلاب بمدارس الحمام فقرات فنية شملت الإلقاء والانشاد الديني.