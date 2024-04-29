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عرض ترفيهي في أوكرانيا ينتهي بكارثة.. ماذا حدث لطفلين داخل سيرك؟

كتب:

أنس سعد
09:49 م | الإثنين 29 أبريل 2024
لحظة السقوط

لحظة السقوط

لم يدر بخلدهما أبدًا أنّ عملهما كعارضين في سيرك للترفيه عن الجمهور ستنتهي بكارثة مروعة، إذ تلقى طفلان أوكرانيان أعمارهما بين 12 و15 عامًا، صدمة قاسية بعد سقوطهما من ارتفاع 12 قدمًا في أثناء تقديمهما أحد العروض الترفيهية لينتهي الأمر بهما إلى المكوث في المستشفى وكلاهما مصابين بإصابات مختلفة.

الكاميرات الموجودة بالسيرك، كانت شاهدة على لحظة سقوط الطفلين من على ارتفاع 12 قدمًا في أثناء تقديم عرض السيرك على نحو جعل الحضور يضعون أيديهم فوق صدورهم من هول المشهد، إذ اصطدم الصبي البالغ من العمر 15 عامًا والفتاة صاحبة الـ12 عامًا بالأرض، ليصاب الجميع بالخوف الشديد، بحسب ما نقله موقع سكاي نيوز عربية عن صحيفة «إنفورماتور».

تفاصيل الحالة الصحية للصبي والفتاة

وذكرت الصحيفة أنّ الصبي تعرض لكسر في الساق، بينما أصيبت الفتاة بارتجاج في المخ، ويخضعان الآن للرعاية في المستشفى، من أجل متابعة حالتهما الصحية.

واقعة مثيرة أخرى تحدث داخل السيرك

الواقعة المثيرة للجدل لم تكن الوحيدة التي حدثت داخل السيرك الأوكراني، فقبل أيام قليلة، هجم دب على أحد المدربين داخل العرض في مشهد مروع أمام الحضور.

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