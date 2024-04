عرض ترفيهي في أوكرانيا ينتهي بكارثة.. ماذا حدث لطفلين داخل سيرك؟

لم يدر بخلدهما أبدًا أنّ عملهما كعارضين في سيرك للترفيه عن الجمهور ستنتهي بكارثة مروعة، إذ تلقى طفلان أوكرانيان أعمارهما بين 12 و15 عامًا، صدمة قاسية بعد سقوطهما من ارتفاع 12 قدمًا في أثناء تقديمهما أحد العروض الترفيهية لينتهي الأمر بهما إلى المكوث في المستشفى وكلاهما مصابين بإصابات مختلفة.

الكاميرات الموجودة بالسيرك، كانت شاهدة على لحظة سقوط الطفلين من على ارتفاع 12 قدمًا في أثناء تقديم عرض السيرك على نحو جعل الحضور يضعون أيديهم فوق صدورهم من هول المشهد، إذ اصطدم الصبي البالغ من العمر 15 عامًا والفتاة صاحبة الـ12 عامًا بالأرض، ليصاب الجميع بالخوف الشديد، بحسب ما نقله موقع سكاي نيوز عربية عن صحيفة «إنفورماتور».

وذكرت الصحيفة أنّ الصبي تعرض لكسر في الساق، بينما أصيبت الفتاة بارتجاج في المخ، ويخضعان الآن للرعاية في المستشفى، من أجل متابعة حالتهما الصحية.

A shocking incident at the circus in the city of Zaporozhye, Ukraine. During the performance, the acrobats fell off their loungers onto the floor of the arena. They survived, but were injured - the man had a broken leg, the girl had a concussion.



