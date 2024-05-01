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آخر تحديث.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-5-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
06:45 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-5-2024، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وترصد السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.66 جنيه للشراء، كما سجل 12.75 جنيه للبيع في بنك cib.

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بقلم شوشة عبدالواحد