سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2-5-2024

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2-5-2024، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.66 جنيه للشراء، كما سجل 12.75 جنيه للبيع في بنك cib.