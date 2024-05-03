تراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 3-5-2024، حالة من التراجع الملحوظ في الأسواق، وتستعرض السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تراجعت، وفق آخر تحديث كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ حوالي 33.77 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 0.44 جنيه للمستهلك، فيما جاء متوسط سعر كيلو السكر بحوالي 27 جنيها.

وبلغ متوسط سعر عبوة الزيت عباد الشمس 1 لتر (أصناف متنوعة) حوالي 89.57 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.13 جنيه للمستهلك.

وسجل متوسط سعر المكرونة المعبأة 400 جرام حوالي 14.97 جنيه بالأسواق، فيما جاء متوسط سعر كيلو العدس المعبأ «الصحيح» بحوالي 65 جنيها بالأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 0.69 جنيه للمستهلك.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي حوالي 155.12 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 2.18 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الشاي حوالي 242.73 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ2.69 جنيه للمستهلك.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

جاء متوسط سعر كيلو الطماطم بحوالي بحوالي 9.67 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 0.85 جنيه للمستلهك.

وبلغ متوسط سعر كيلو البطاطس حوالي 14.53 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.55 جنيه للمستهلك.

كما سجل متوسط سعر كيلو القلقاس حوالي 24.36 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.19 جنيه للمستهلك.

أسعار الجبن بمختلف أنواعه اليوم بالأسواق

وجاء متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض بحوالي 132.55 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 8.89 جنيه للمسستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 253.15 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 5.35 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) حوالي 124.98 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 8.46 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة (الأسطنبولي) حوالي 148.45 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 1.86 جنيه للمستهلك.

كما بلغ متوسط سعر كيلو الجبن الشيدر حوالي 280.73 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 5.88 جنيه للمستهلك.

أسعار الألبان اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن السائب حوالي 24.44 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 0.43 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المجفف بحوالي 117.06 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 12.02 جنيه للمستهلك.