تراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم.. اعرف وصلت لكام؟

تراجعت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق، وتستعرض السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تراجعت، وفق آخر تحديث كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 31.53 جنيه، بنسبة تراجع 2.1 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 48.71 جنيه، بنسبة تراجع 3.35 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السكر نحو 27 جنيها بالأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر المكرونة المعبأة الـ400 جرام نحو 15 جنيها بالأسواق، بنسبة انخفاض 15.76 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.76 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) نحو 66.52 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 1.77 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 24.78 جنيه، بنسبة تراجع 2.72 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كرتونة البيض نحو 151.81 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 4.72 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 158.01 جنيه، بنسبة تراجع 6.26 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر عبوة الزيت الذرة الـ1 لتر (أصناف متنوعة) نحو 107.38 جنيه، بنسبة تراجع 2.86 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

جاء متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 88.1 جنيه، بنسبة تراجع 1.1 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 115.45 جنيه، بنسبة تراجع 0.84 جنيه للمستهلك.

أسعار الجبن بمختلف أنواعه اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 123.63 جنيه، بنسبة تراجع 20.28 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر الجبن الرومي نحو 248.32 جنيه، بنسبة تراجع 13.66 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى البلدي نحو 278.79 جنيه، بنسبة تراجع 25.46 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع نحو 139.65 جنيه، بنسبة تراجع 27.54 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) نحو 115.87 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 13.65 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) نحو 136.34 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 11.26 جنيه للمستهلك.

أسعار الأسماك بمختلف أنواعها اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد نحو 78.75 جنيه، بنسبة تراجع 10.14 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الماكريل المجمد نحو 107.38 جنيه، بنسبة تراجع 6.37 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الشعور نحو 155.83 جنيه، بنسبة تراجع 8.12 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الممتاز نحو 84.62 جنيه، بنسبة تراجع 3.53 جنيه للمستهلك.