لما ناداني حبي الأولاني.. من كانت تقصد داليدا بكلمات أغنيتها؟

داليدا الإيطالية الحسناء صاحبة الصوت الذي لا يُنسى؛ غنت بمختلف لغات العالم، وولدت بحي شبرا لتفارق الحياة التي لا تُحتمل بحسب رسالتها الأخيرة في مثل هذا اليوم 3 مايو لينزل الخبر على المصريين كالصاعقة لأنهم تعلقوا بها وبأغانيها التي وصل عددها لحوالي 600 أغنية تصف فيها ما يعبر عن حياتها، فهل كان مقطعها الشهير «لما نداني حبي الأولاني سبت كلو وجيت» موجه لشخص معين؟، هو ما نستعرضه في السطور التالية من خلال سرد قصة الأغنية والحديث عن حبيبها الأول يولاندا جيليوتي.

من كانت تقصد داليدا بالحب الأولاني؟

مجلة «allthingsfrench» ذكرت عن سيرة داليدا، أن ألمها العاطفي كان ينعكس في بعض أغانيها، ليكشف عن جانب معقد وحساس، مشيرة إلى أن داليدا كانت مضطربة جدًا، وهي حقيقة لم يعرفها أو يفهمها إلا القليل من الناس حتى انتحرت في 3 مايو عام 1987؛ وأحد الجوانب الرائعة في مسيرتها المهنية شعبيتها التي امتدت لعدة عقود، بدءًا من الخمسينيات واستمرت حتى وفاتها المأساوية.

بعد الانتقال إلى باريس، التقت داليدا بلوسيان موريس الذي أكتشفها ثم أصبح فيما بعد زوجها ومنحها الجنسية الفرنسية، ثم انفصلت عنه بعد أشهر قليلة لأنها وقعت في حب آخر، وهو الرسام جان سوبيسكي وهو الحب الأول في حياة داليدا، وحاول موريس أن يتزوج بامرأة أخرى لكن علاقتهما لم تستمر فحاول مجدداً العودة إلى داليدا حبه الأول لكن محاولاته باءت بالفشل، ولذلك أقدم موريس على الانتحار مطلقاً النار على نفسه 1970 بعد فشل زواجه الثاني واستحالة عودته لداليدا، ثم جاءت أغنية «سالمة يا سلامة» التي ربطها الناس بمحاولة عدوة «موريس» لها لكنها لم تصرح بذلك، على الرغم أن العديد من أغانيها ارتبطت بحكايات لها.

ومن الأغاني التي غنتها داليدا وكان لها قصة؛ أغنية «كان قد بلغ 18 سنة» التي تروي فيها قصتها مع حبيبها لوتشيو، الذي كان يصغرها بـ12 عاماً والتقته بعد رحيل لويجي تانجو، وحملها منه الذي انتهى بعملية إجهاض تسبب لها بعقم أبديّ.

سبب أغنية سالمة يا سلامة

صحيفة مونت كارلو الدولية، ذكرت أن أغنية «سالمة يا سلامة» لم تكن في الأصل مقدمة لأحد، وهي أغنية مشهورة من تلحين سيد درويش سنة 1919 لمسرحية قدّمتها فرقة نجيب الريحاني، كتب كلماتها بديع خيري وتروي مشاعر المصريين في الغربة، سمعتها داليدا وأخذت من الأغنية الأصلية العنوان والكلمات مع بعض التعديل بعد أن طلبت من جاف بارنال Jeff Barnel أن يعمل على بقية الموسيقى بشكل مختلف مع استلهام الروح من الموسيقى الشرقية، وكتب النص الفرنسي بيار دو لانوي Pierre Delanoë ونظم النص العربي صلاح جاهين.