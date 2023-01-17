7 أسرار عن داليدا في ذكرى ميلادها.. منها آخر كلماتها قبل إنهاء حياتها

داليدا واسمها الحقيقي يولاندا كريستينا جيجليوتي هي فنانة ومغنية إيطالية مصرية ولدت في شبرا لأبوين من المهاجرين وتعود أصولهما إلى جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا، ويحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة العالمية داليدا، والذي يوافق 17 يناير.

داليدا، الفنانة العالمية التي أسرتنا بصوتها القوي وطاقتها الجبارة على المسرح، والتي تمكنت عبر موهبتها الخارقة من الوصول إلى قلوب المُستمعين في مختلف أنحاء العالم، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن حياة والمسيرة الفنية للفنانة داليدا، وذلك خلال السطور التالية:-

- والدها هو موسيقيّ معروف في مصر فقد كان عازف الكمان الرّئيسي في أوبرا القاهرة.

- تقدمت عام 1951 للانضمام إلى مسابقة للجمال مبقية على الأمر سرا بينما انضمّت بعد ثلاث سنوات إلى مسابقة ملكة جمال مصر وفازت بالمركز الأوّل.

- اكتشفها منتج أفلام فرنسي نصحها بتغيير اسمها بداية إلى داليلا، وذلك قبل أن يصبح داليدا في نهاية المطاف.

- غنّت داليدا بالكثير من اللغات الأمر الذي منحها جمهوراً غفيراً في كُل دول العالم.

- لقبت في فرنسا بـ «ثورة الأغنية الفرنسية».

- آخر أغانيها قد حملت عنوان Mourir sur scène أو الموت على المسرح.

- مرت داليدا بالكثير من الأزمات العاطفيّة خلال حياتها، الأمر الذي سلبها بهجتها وحماسها كما دفعها لإنهاء حياتها في عام 1987، تاركةً للعالم كلماتها الأخيرة: «لم أعد أُطيق الحياة، سامحوني».