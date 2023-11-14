في ذكرى ميلاده.. لماذا طلب يوسف شاهين من يوسف عيد دفع داليدا أرضا؟

تميّز بموهبته الاستثنائية في الأدوار الصغيرة، حيث كان قادرًا على إعطائها قيمة كبيرة، وإضافة لمسة كوميدية مميزة، حتى لو كانت مجرد جملة واحدة أو مشهد قصير، كان وجوده في أي عمل كافيا أن ينبئ الجمهور بجرعة كوميدية زائدة، وجعله من أبرز الفنانين الكوميدين في مصر، هو يوسف عيد الذي تخرج في كلية التجارة، وبدأ مشواره الفني على خشبة المسرح، وانتقل منها إلى السينما والتلفزيون.

قدّم يوسف عيد على مدار مشوره الفني أكثر من 250 عملا تنوع بين الدراما التلفزيونية والسينمائية، ورغم أنّ الكوميديا طغت على مسيرته الفنية، إلا أنّه شارك في عدد من الأفلام المهمة مع أبرز المخرجين، ومنهم يوسف شاهين، وحسين كمال، وهنري بركات وشريف عرفة وغيرهم.

وروى الراحل يوسف عيد في لقاء تلفزيوني سابق، ذكرياته مع المخرج يوسف شاهين أثناء العمل في فيلم «اليوم السادس»، حيث كان يشعر بالرهبة من التعاون مع «شاهين»، قائلا: «كنت أشعر بالقلق من مقابلة جو، وقولت لنفسي إذا شعرت بعدم احترام سأغادر، لكني تفاجأت به يحتضنني ويرحب بي داخل لوكيشن التصوير».

يوسف عيد يروي ذكريات تعاونه مع يوسف شاهين في «اليوم السادس»

وتابع يوسف عيد خلال مقطع فيديو، «في أحد مشاهد فيلم (اليوم السادس) كان من المفترض أن أدفع داليدا على الأرض، كنت أشعر بالخوف من دفعها ولكن جاء لي جو وقال لي أريدك أن تدفعها بقوة حتى تسقط ولا تخاف أبدا».